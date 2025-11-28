“Tutti contano”. Il censimento dei senza dimora, ecco come diventare volontari

Le città coinvolte saranno Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Torino e Venezia

Diecimila volontari nelle città metropolitane italiane. Anche in Sicilia. Saranno loro a realizzare, il 26, 28 e 29 gennaio 2026, la Rilevazione nazionale sulle Persone Senza Dimora promossa da Istat nelle 14 città metropolitane. L’iniziativa, coordinata da fio.PSD – Federazione Italiana Organismi per le Persone Senza Dimora, è alla base della campagna #TuttiContano, lanciata in questi giorni per il reclutamento dei volontari.

L’obiettivo è di fondamentale importanza sociale: raccogliere ed organizzare dati attendibili e aggiornati sul fenomeno dei senzatetto in Italia. Creare una fotografia realistica, attendibile e dettagliata della situazione, come elemento chiave per comprendere la realtà delle persone che vivono in condizioni di povertà estrema e programmare politiche pubbliche inclusive e di lungo periodo che siano veramente efficaci.

A supporto dei 10.000 volontari, sul territorio è già operativa una rete composta da 20 coordinatori metropolitani e 200 responsabili della rilevazione.

fio.PSD lavora in sinergia con le Amministrazioni dei Comuni delle 14 città metropolitane, i Soci della Federazione, e con il supporto di importanti realtà del terzo settore come Caritas Italiana, Cnca, Croce Rossa Italiana, CSVnet, Azione Cattolica, ARCI, InformaGiovani ETS, oltre che di numerose Università.

Diventare volontario per questa campagna è semplice. Sul sito della campagna TuttiContano è già possibile candidarsi come volontario/a compilando l’apposito modello.

Nei prossimi giorni saranno pubblicati materiali formativi e di supporto per preparare al meglio i volontari, che parteciperanno anche a formazioni online e in presenza. Tutti i partecipanti saranno coperti da assicurazione e potranno vivere un’esperienza unica di partecipazione civica, contribuendo concretamente a far emergere le storie e i volti di chi troppo spesso resta invisibile.

Referenti locali per la Sicilia

Palermo: Marco Guttilla – m.guttilla@doncalabriaeuropa.org

Catania: Alessandro Venezia – a.venezia@coopsocialemosaico.it

Messina: Enrico Pistorino – pistorinoenrico@gmail.com