Centro Ricreativo di Villa Dante, ancora un rinvio

“Continua ad allungarsi il percorso riguardante la gestione del Centro Ricreativo di Villa Dante, uno dei pochi centri ricreativi della città, destinatario di interventi di rinnovamento per 20.000 euro dopo 3 anni di proteste per denunciarne le condizioni indecenti, e che adesso vede il concreto rischio di vanificare quanto fatto ad un passo dalla soluzione”. Così in una nota l’Associazione Fare Per Cambiare e l’Associazione Sicilia Terra Nostra che hanno partecipato all’Avviso Pubblico di Assegnazione in Gestione del Centro Anziani di Villa Dante,

“Questa mattina – raccontano - durante l’adunanza della VII Commissione Politiche Sociali, era prevista la presenza del Dirigente e Responsabile del procedimento Avv. Zaccone col le Associazioni avrebbero dovuto confrontarsi a termine della seduta, così non è stato, né il Dirigente né l’Assessore Calafiore si sono presentati alla seduta di Commissione.

“Un ulteriore schiaffo istituzionale verso le Associazioni a fronte di richieste legittime in quanto cittadini e partecipanti all’Avviso di Assegnazione in gestione e che riguardano una situazione gravissima, si rischia infatti non solo di vanificare l’investimento di denaro pubblico ma, ancor peggio, si rischia di distruggere uno dei pochissimi centri ricreativi cittadini che sono motore essenziale per garantire una decente qualità della vita e garantiscano una crescita sociale e formativa continua dei Messinesi, è impensabile che all’interno di una città metropolitana non esistano spazi di ritrovo e che, a quei pochi che vi sono, vi si attenti ponendo in stallo o dimenticandosi di soluzioni che potrebbero essere risposta alle criticità. Come può un territorio essere attivo senza luoghi in cui Giovani, Adulti ed Anziani possano ritrovarsi, scambiare chiacchiere e idee godendo dell’aria aperta all’interno di uno spazio stimolante?”

“Ma un barlume di luce nella fitta nebbia che da più di un mese imprigiona la questione forse inizia ad essere in vista, dopo molte indicazioni ufficiose infatti arriva anche da altre fonti l’affermazione che a dover dare il via al procedere dell’Iter sia il Sindaco, in tal senso Fare Per Cambiare e Sicilia Terra Nostra si sono già mosse nelle scorse settimane chiedendo più e più volte di poter essere ricevuti da De Luca, il perché tutto sia in mano al Sindaco è presto detto: la famosa “sospensione in autotutela di tutti gli atti della precedente amministrazione posti in essere negli ultimi due mesi”, una sospensione di cui tuttavia non vi è traccia a livello di atti amministrativi, motivo per cui non abbiamo mai fatto sostanziale affidamento su questa ipotesi già da più parti pervenuta, come nostro solito infatti le nostre posizioni, affermazioni e proposte si basano su atti e fatti comprovabili, certi che questo sia l’unico modo di poter porre in essere azioni efficaci e risolutive basate su fatti oggettivi”.

“La giornata odierna ha comunque registrato un successo e domani ci sarà un colloquio con l’Assessore alla Politiche Sociali Calafiore dal quale speriamo possano emergere le risposte utili a sciogliere definitivamente questo nodo ed a dare risposta AI CITTADINI ED ALLA CITTA’ CHE ANCORA SI VEDONO NEGATO UNO SPAZIO, l'appello è anche all’efficienza operativa e tempistica che il Sindaco stesso ha dimostrato in questi mesi riguardo il suo modo di operare rispetto ad altre questioni, crediamo sia fondamentale anche in questa circostanza attuare tale efficienza coerentemente anche con il suo programma”.