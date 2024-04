Tutto pronto al Patti Comics: fumetti, cosplay e il k-pop il 22 e il 23 giugno al Parco Robinson

Tra gli ospiti Lelio Bonaccorso e Francesco Merrino. Presentato il manifesto ideato da Walter Ceravolo. Ci sarà anche il gruppo Semaluma

PATTI – La locandina è già stata presentata e tra gli ospiti figura anche il messinese Lelio Bonaccorso. A Patti Marina è tutto pronto per il Patti Comics, il nuovo festival del fumetto nato dal Cosplay & Comics day. A ideare il manifesto è stato William Ceravolo, che ha voluto omaggiare la città di Patti attraverso una splendida illustrazione che raffigura l’arrivo di Umiko, la mascotte della manifestazione, sulla spiaggia di Patti, con sullo sfondo il caratteristico scoglio di Patti Marina e la scogliera di Mongiove e Tindari e in lontananza una nave che si avvicina, simbolo della manifestazione ormai a poche settimane dal via. Il festival si terrà al Parco Robinson il 22 e il 23 giugno.

Chi ci sarà

Tante le novità presenti in questa edizione, a partire dai giorni che raddoppiano. Saranno presenti ospiti di rilievo come fumettisti, content creator, doppiatori e molto altro. Tra le novità in arrivo anche il k-pop, particolarmente amato dai giovanissimi. Due importanti ospiti già annunciati sono il fumettista Lelio Bonaccorso, autore per Feltrinelli comics, tunuè, becco giallo e il content creator Francesco Merrino.

L’evento è organizzato e promosso dall’associazione culturale La Ciurma in collaborazione con la

libreria Capitolo 18 di Teodoro Cafarelli, la consulta giovanile, I Semaluma Cosplay, l’associazione Fumettomania Factory magazine, officina delle idee e con il patrocinio del comune di Patti, dell’assessorato alla cultura nella persona dell’assessore Salvatore Sidoti.