Tutto pronto per il corteo No Ponte a Messina, prevista la partecipazione di 70 sigle - Tempostretto

Tra i presenti, padre Alex Zanotelli e Mimmo Lucano. Partenza sabato alle 15.30 da piazza Cairoli. Ecco il percorso

MESSINA – Arriva il giorno del corteo nazionale del movimento No Ponte. Sabato 2 dicembre, alle 15.30, prenderà il via a Messina la manifestazione organizzata da un coordinamento di comitati, associazioni, partiti, sindacati, a cui hanno aderito oltre 70 sigle da tutta Italia.

Alle adesioni collettive si è aggiunto l’elenco, che verrà reso noto in occasione degli interventi conclusivi a piazza Duomo, di personalità del campo del sociale, della cultura e della politica, che pur non potendo essere fisicamente presenti il 2 dicembre a Messina hanno voluto manifestare la loro vicinanza alla lotta contro il ponte.

Hanno già garantito la loro presenza moltissimi cittadini e cittadine di tutta Italia, oltre a parlamentari e dirigenti nazionali e regionali di associazioni, partiti e sindacati. Presenti anche padre Alex Zanotelli e Mimmo Lucano.

Il corteo, che partirà da piazza Cairoli, si snoderà per le vie del centro cittadino (viale San Martino, via S.Cecilia, via Cesare Battisti, via 1* Settembre) per concludersi a piazza Duomo, avrà alla sua testa uno striscione con una foto dello Stretto di Messina e la frase “Lo Stretto non si tocca”.

L’elenco delle sigle aderenti

Anpi Messina, Arci Messina, CGIL Messina, Comitato Noponte Capo Peloro, Invece del Ponte, Italia Nostra Messina, Legambiente Sicilia, Legambiente Messina, Messina Bene Comune, Messina in progresso, Resistenza Poetica, Rete degli Studenti medi Messina, Symphonia Laus, UDU Messina, UISP Messina, WWF Italia.

BCsicilia, Il Cantiere dell’InCanto, Accademia dei due Mari, Cmdb, Uisp Caltanissetta, Uisp Iblei, Uisp Sicilia, Uisp Giarre, circolo Legambiente Etneo, Associazione 99%, Uisp Catania, Italia Nostra RC, Filt Cgil Messina, Unione inquilini, ActionAid Italia, Mountain Wilderness, Federazione Pro Natura, Greenpeace Italia, Lipu, Touring Club Italiano, Italia Nostra nazionale, Piccola Comunità Nuovi Orizzonti, DonneVitaLibertà, EBN, Associazione Schierarsi, MAN, circolo Mesogeo Legambiente Palermo, Legambiente dei Peloritani, circolo l’anatroccolo Legambiente Priolo, Circolo Palermo Futura APS, Legambiente nazionale, Legambiente Piazza Armerina, circolo Il cigno Legambiente Caltagirone, circolo sikelion Legambiente Ispica, Legambiente Melilli, Legambiente Palermo APS, Associazione Astra, Associazione Farisusu APS, G.L.I.Ci.Ne. (Gruppo di lavoro Italiano sulla Cicogna nera), ASOIM (Associazione Studi Ornitologici Italia Meridionale), Siciliani liberi, Circolo Legambiente Nebrodi “Tiziano Granata”, Movimento Eucaristico Giovanile Messina, C.A.I., Oltre, Federconsumatori Messina, Parco Ecolandia.

Si registra anche l’adesione di: Europa Verde, M5S, PD, +Europa, Sinistra Italiana, PMLI Catania, Federazione Provinciale di Messina del Partito della Rifondazione Comunista.

