L’esposizione, ospitata a Lipari, proporrà anche i particolarissimi dipinti subacquei di Mariella Gentile

LIPARI – Tutto pronto per la terza edizione di Eolie 23 – Arte Letteratura e Società. Una mostra d’arte a tutto tondo, ospitata a Lipari presso il chiostro normanno sino al prossimo 8 agosto. Quest’anno il tema prescelto dal direttore artistico Francesco Malfitano sarà “Gioia, Letizia e Felicità” proponendo un’esplosione di colori, incredibili opere scultoree e anche qualche originalissima novità. In mostra, infatti, anche le opere subacquee di Mariella Gentile che saranno esposte sui fondali della secca di Capistello, a Lipari.

In esposizione anche le opere dello scultore del ‘900 Gino Bogoni, i dipinti di Giorgio Ortona e di Serafino Rudari. La curatrice della mostra, Roberta Tosi, ha commentato: «Tra pietre e arcate millenarie in un luogo dove la gioia sembra giungere disarmata allo sguardo, trattenuta soltanto da chi serbava nel cuore proprio la letizia, non appare allora così singolare o inappropriato aver pensato a degli artisti che nel loro gesto racchiudono una sensibilità inusuale, quel perenne sentire di un mundus imaginalische diviene ricerca autentica nella realtà, nello spazio e nel tempo».