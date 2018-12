Estorce soldi ai genitori e li minaccia con un coltello. 36enne arrestato

UCRIA - Ha minacciato gli anziani genitori con un coltello per costringerli a dargli soldi contanti e la carta bancomat. Li aveva in mano quando sono arrivati i carabinieri della stazione locale, che hanno arrestato in flagranza il 36enne, R. A., di Ucria, per il reato di estorsione.

L'uomo è stato portato presso le camere di sicurezza della Compagnia dei Carabinieri di Patti a disposizione della locale Procura della Repubblica, in attesa dell’udienza di convalida.