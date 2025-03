Ultima chiamata per il Messina Futsal, sabato trasferta contro il Sammichele

In casa giallorossa si pensa a questa sfida come una finale. Calcio d'inizio alle ore 18 di sabato

MESSINA – Partita da dentro o fuori per il Messina Futsal, chiamato a fare risultato domani (sabato 29 marzo, ndr) in casa del Sammichele per alimentare le possibilità di salvezza in serie A2 di calcio a 5. La partita, valida per la 10ª giornata di ritorno della regular season, inizierà, in contemporanea con le altre in programma, alle ore 18. La formazione allenata da Giuseppe Fiorenza si è allenata con grande impegno e massima concentrazione durante la settimana ed intende fornire una buona prestazione contro un avversario altrettanto determinato e voglioso di dare una sterzata alla propria stagione.

Pinizzotto: “Per noi è una finale”

“Per noi questo confronto rappresenta una finale, così come lo è per il Sammichele – ha dichiarato, alla vigilia, il direttore sportivo Giovanni Pinizzotto -. I ragazzi sono consapevoli che ci giocheremo un intero campionato e si sono preparati nel migliore dei modi. Troveremo un ambiente ostile e dovremo essere ancora più bravi a superare ogni difficoltà. Nell’ultimo mese, la squadra ha fatto un evidente salto in avanti, sta bene dal punto di vista fisico e riesce a lottare, fino alla sirena, con qualsiasi rivale. Sono fiducioso e convinto che faremo bene, pur sapendo che sarà una gara diversa dalle altre, nella quale conterà molto essere lucidi nei momenti decisivi”. Arbitreranno il match i signori Giuseppe Cundò di Soverato e Federica Grasso di Caserta (cronometrista Sergio De Gennaro di Molfetta).

Programma e classifica serie A2

Programma incontri 21^ giornata serie A2 (girone D): Gear Piazza Armerina-Futsal Canicattì; Soverato-Audace Monopoli; Ecosistem Lamezia-Canosa A5; Futsal Mazara-Castellana; Bitonto-Città di Acri; Sammichele-Messina Futsal.

Classifica: Soverato 47; Bitonto 45; Futsal Canicattì 42; Audace Monopoli 41; Gear Piazza Armerina 30; Ecosistem Lamezia 24; Futsal Mazara e Canosa A5 23; Castellana 21; Città di Acri 19; Messina Futsal e Sammichele 13.

