Ultima in casa per il Ct Vela Messina, domenica arriva la Virtus Bologna

Le veline cercano ancora la prima vittoria in campionato, settimana prossima ultima trasferta e poi nella giornata conclusiva osserveranno il turno di riposo

MESSINA – Dopo la sconfitta di Montecatini, la formazione di B1 femminile del Circolo del Tennis e della Vela torna sui campi di casa per ospitare la Virtus Bologna, domenica 25 maggio (si comincia alle 10), nell’incontro valevole per la quinta giornata. Partita molto importante in chiave salvezza per le peloritane che hanno bisogno di trovare il primo successo in campionato per allontanarsi dalla zona a rischio. Maria Toma, Diana De Simone e le sorelle Cambria proveranno a conquistare i tre punti, contro una Virtus reduce dal successo esterno nei confronti del Tc Baratoff. Sarà l’ultima chance di farlo davanti al pubblico di casa, mentre nella sesta giornata trasferta in casa della capolista San Giorgio del Sannio e ultima sfida della stagione regolare in quanto la settimana ancora seguente il gruppo del capitano Gino Visalli osserverà il proprio turno di riposo.

Il programma della quinta giornata (domenica 25 maggio ore 10): Santa Margherita Ligure-Sc Montecatini; San Giorgio del Sannio-Tc Baratoff; Ct Vela-Virtus Bologna. Riposa: Plebiscito Padova.

Classifica: San Giorgio del Sannio 9; Sc Montecatini 7; Virtus Bologna e Santa Margherita Ligure 4; Ct Vela 3; Plebiscito Padova e Tc Baratoff 2.