Rifiuti, da oggi il redde rationem: domani vertice Msbc in diretta facebook

Oggi è il 30 novembre, giorno del redde rationem sui rifiuti. Sul tavolo del sindaco arriveranno le relazioni dei vertici di Messina servizi Bene comune ma anche gli esiti delle attività ispettive che da lunedì ha effettuato la polizia municipale su precise indicazioni dell’amministrazione che è socio unico della partecipata.

Probabile quindi che oggi continuerà il silenzio di De Luca che si prenderà tutto il tempo per analizzare le carte.

De Luca infatti ha già convocato per domani, sabato 1 dicembre alle 15 l'Assemblea Ordinaria dei Soci della MESSINA SERVIZI BENE COMUNE, a Palazzo Zanca. In primo piano le conseguenze del fallimento di Messinambiente per le sorti di Messina servizi ma anche le cause e le responsabilità dell’emergenza rifiuti scoppiata a novembre ( e relative decisioni). L’eventuale seconda convocazione è fissata per domenica 2 dicembre sempre alle 15 al Comune.

Questo l’ordine del giorno:

1-Fallimento Messinambiente e conseguenze su Messinaservizi Bene Comune

2-Esame Piano Industriale;

3-Piano Finanziario 2019;

4- Verifica dell'andamento delle attività di raccolta differenziata anche in relazione al raggiungimento degli obiettivi imposti dalle normative vigenti;

5-Verifica dello stato di fatto della raccolta e smaltimento dei rifiuti indifferenziati ed attività di sanificazione;

6. Disamina delle risultanze delle attività ispettive disposte dal Sig. Sindaco per l'accertamento delle cause che hanno determinato lo stato di criticità della raccolta dei rifiuti;

7 Provvedimenti consequenziali all'accertamento delle cause che hanno determinato lo stato di criticità della raccolta dei rifiuti.

I lavori assembleari proseguiranno nella giornata di lunedi 3 dicembre sempre alle 15:00 al Comune con la trattazione dei punti non discussi o con l'integrazione dell'ordine del giorno che il socio unico si riserva di effettuare alla conclusione dei lavori dell'assemblea dei soci di sabato.

Il sindaco annuncia inoltre che alla luce dell’importanza delle problematiche affrontate i lavori dell’assemblea saranno trasmessi in diretta FB sulla pagina di De Luca.

Oltre al Cda sono stati invitati all’assemblea dei soci anche il Dg di MSBC Iacomelli, l'Assessore Rifiuti e Ambiente Dafne Musolino, il Dirigente del Dipartimento Sanità e Ambiente Romolo Dell'Acqua, Il Segretario Generale del Comune di Messina Rossana Carrubba, il Consulente del Sindaco a Salvo Puccio, il Presidente della SRR Area Metropolitana dott. Santi Polo Briguglio ed il dott Pietro Picciolo già Liquidatore di Messinambiente S.p.A.