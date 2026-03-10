Ciucci: “Non sono previsti extracosti per il ponte sullo Stretto”

Le dichiarazioni dell'ad della società mentre il tema resta caldo in relazione alle amministrative. Le posizioni di De Luca e No ponte Capo Peloro

“Non sono previsti extracosti per il ponte sullo Stretto di Messina”. Così l’amministratore delegato

della Stretto di Messina, Pietro Ciucci. “A parità di investimento complessivo di 13,5 miliardi di euro, con il

‘decreto infrastrutture’ sono stati modulati gli importi di ciascun anno di lavori per tener conto dello slittamento dei tempi conseguente le note delibere della Corte dei conti”, dichiara all’Ansa l’ad.

Il tema rimane caldo in relazione pure alle amministrative a Messina. Ieri la polemica del leader di Sud chiama Nord Cateno De Luca in occasione della presentazione delle liste per Federico Basile sindaco: “

“Il ponte non lo stabilisce né il sindaco di Messina, né il Consiglio comunale. Il ponte nella storia ponte sì, ponte no non c’entra nulla. E state vedendo che si agisce a colpi di norme anche farlocche. Ma un tema c’è: non è pensabile che il sindaco di Messina, ovvero la città di Messina, non abbia l’autorevolezza, lo spazio di poter rivendicare un ruolo strategico in questa procedura. Ed è una vergogna che la città di Messina non sia nella società Stretto di Messina. In più, con il parlamentare nazionale Francesco Gallo e la presidente di Sud chiama Nord Laura Castelli, abbiamo pensato a una legge speciale prevedendo delle cose semplici. In primis coloro che subiscono l’esproprio devono avere la possibilità di continuare a vivere nel luogo in cui sono nati e hanno creato la loro famiglia”.

“Il tema del no al ponte sullo Stretto deve essere al centro della campagna elettorale”

Sul versante d’opposizione alla grande opera il comitato No ponte Capo Peloro: “Mettere al centro delle prossime elezioni comunali il tema del no al ponte sullo Stretto è una priorità. Nonostante il blocco della Corte dei conti al progetto della grande opera sullo Stretto, la partita è ancora tutta da giocare, visto che il ministro Matteo Salvini ha millantato un nuovo decreto legge che dovrebbe accelerare l’iter della realizzazione del progetto. Noi continuiamo a vigilare e a intervenire con iniziative e proposte per mantenere alta l’attenzione”.

