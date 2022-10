Umberto Tozzi alle prese con i postumi del Covid, rinviati al 2023 i concerti di Taormina e Palermo - Tempostretto

Le nuove date saranno comunicate entro il 31 ottobre prossimo

TAORMINA – Umberto Tozzi non ha ancora smaltito i postumi del Covid e così i suoi due concerti in Sicilia, previsti inizialmente a settembre e poi spostati ad ottobre, sono stati definitivamente riprogrammati per il prossimo anno. Entro il 31 ottobre saranno comunicato le nuove date di recupero. Umberto Tozzi era atteso l’8 ottobre al Teatro di Verdura di Palermo (in recupero della data de 24 settembre) e il 9 ottobre al Teatro Antico di Taormina per la speciale serata con amici e colleghi. “Nonostante l’artista sia risultato negativo all’ultimo test Covid a cui si è sottoposto – spiegano dal management – è ancora indisposto e per questo motivo è costretto a rimandare le prossime date live”. I biglietti acquistati resteranno validi per le nuove date.