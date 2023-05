La segnalazione di un lettore: "In via Fiumefreddo, a Camaro Inferiore, sporcizia in aumento"

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “In via Fiumefreddo, a Camaro Inferiore, adiacente a un’attività commerciale, c’è questo ammasso di rifiuti. Ammasso di rifiuti che è stato depositato, e poi sottoposto a sequestro il 10 Aprile 2023, ed è a tutt’oggi lì. Inoltre, è in continua crescita, portando grandi disagi ai residenti per la presenza soprattutto di topi”.