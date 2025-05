Un ciclone africano verso la Sicilia: scirocco, piogge e tanta polvere dal Sahara in settimana

Meteo Messina. Il mese di maggio sta mostrando il carattere volubile della primavera

METEO MESSINA – Il mese di maggio quest’anno sta facendo la sua parte, mostrando il carattere volubile di una stagione di transizione come la primavera. In questo periodo dell’anno il jet stream (la corrente a getto) è ancora relativamente attivo e può oscillare, influenzando il passaggio di sistemi meteorologici come depressioni e anticicloni. Questo causa alternanze tra periodi di alta pressione (tempo stabile e soleggiato) e bassa pressione (piogge e venti). La terra e il mare si riscaldano a velocità diverse. A maggio, il mare è ancora relativamente freddo rispetto alla terraferma, il che favorisce anche questi repentini sbalzi termici nell’arco della giornata. E nei prossimi giorni il mese di maggio mostrerà il suo carattere instabile, con l’arrivo giovedì di una depressione algerina, che causerà maltempo diffuso in tutta la Sicilia.

Fino a giovedì 15 maggio il tempo sul Messinese sarà improntato verso la classica variabilità positiva, con spazi di sole, anche ampi e diffusi, alternati al passaggio di nubi sparse, a tratti compatte, che potranno dare luogo anche a qualche locale pioggia. La giornata di mercoledì 14 maggio sarà una sorta di spartiacque, con l’arrivo dello scirocco sullo Stretto di Messina che preannuncerà il maltempo di giovedì.

Un ciclone dal cuore dell’Algeria

Nel corso della giornata di mercoledì 14 maggio una saccatura atlantica scivolerà sull’entroterra desertico algerino, avvettando della vorticità positiva nell’area sottovento all’Atlante Telliano. L’avvezione di vorticità interagendo con i rilievi nord-africani creerà una zona di divergenza in alta quota e convergenza al suolo, favorendo la formazione di una depressione o ciclone di sottovento (“lee cyclone”). Questo minimo barico spostandosi verso ovest si sposterà verso il Canale di Sardegna e il Canale di Sicilia, strutturandosi in una depressione sia al suolo che in quota.

La depressione richiama aria umida dal Mar Mediterraneo, che è una fonte abbondante di vapore acqueo. La rotazione ciclonica favorisce la convergenza di masse d’aria al suolo, costringendo l’aria a salire. Questo moto ascendente è il principale motore per la formazione di nuvole temporalesche (cumulonembi).

La depressione, che giovedì mattina si avvicinerà da ovest alla Sicilia, sarà accompagnata da un sistema frontale. Il fronte caldo precede la depressione e porterà le prime piogge da nubi stratiformi, che conterranno pure molta polvere desertica. Al suolo i venti si disporranno da Sud-est, spirando da tesi a sostenuti, con locali raffiche di burrasca, specialmente lungo lo Stretto di Messina e parte della costa tirrenica più orientale, con punte anche di oltre 60/70 km/h. Il fronte freddo, che segue, è spesso associato a temporali più intensi e organizzati, a causa del contrasto tra l’aria calda preesistente e l’aria fredda in arrivo. Questi dovrebbero raggiungere il Messinese non prima della serata notte fra giovedì e venerdì, quando il movimento verso levante del minimo farà cessare pure il flusso sciroccale sullo Stretto. Da segnalare pure l’incremento del moto ondoso su tutti i mari, con lo Ionio che diverrà molto mosso, localmente agitato nella notte fra giovedì e venerdì. Mentre lo Stretto di Messina passerà da mosso a molto mosso, con sostenute risacche su tutto il litorale della città.

Fattori d’incertezza sulla traiettoria

Anche se emergono delle incertezze riguardo l’esatta traiettoria del minimo depressionario, se passerà sul Canale o addirittura più a nord sul basso Tirreno, ormai è certo che fino al prossimo sabato il tempo si presenterà instabile e inaffidabile, con fasi piovose, rischio anche di rovesci e locali temporali, alternati a lunghe pause asciutte e maggiormente soleggiate. Per un miglioramento definitivo probabilmente bisognerà attendere fino alla serata di sabato, mentre domenica il tempo tornerà a stabilizzarsi, grazie alla rimonta dell’anticiclone delle Azzorre sul Mediterraneo, che riporterà un tempo più soleggiato.