“Un Consiglio straordinario sulla potabilità dell’acqua a Messina”

Manca il parere ufficiale dell'Asp e la consigliera Russo e altri 14 colleghi chiedono la convocazione alla presenza di Basile, Cuccì e il comitato

MESSINA – “Potabilità dell’acqua a Messina e messa in sicurezza dei pozzi. Ma anche come Comune e Amam intendano fronteggiare le eventuali criticità idriche estive”. La consigliera del Partito democratico, Antonella Russo, chiede un Consiglio comunale straordinario e aperto su questi temi e scrive al presidente Pergolizzi. Lei è la prima firmataria e altri 14 consiglieri aderiscono sul versante dell’opposizione alla Giunta. Si chiede la convocazione con urgenza, invitando a partecipare il sindaco Basile, l’assessore con delega ai Lavori pubblici Mondello, il presidente dell’Amam Alibrandi, il direttore generale dell’Asp di Messina Cuccì, il portavoce Mucciardi del comitato “Voigliamo l’acqua dal rubinetto!”.

Antonella Russo

Sottolinea la consigliera Russo: “La cittadinanza deve conoscere la reale situazione. Nonostante analisi preliminari svolte da un laboratorio privato abbiano escluso criticità e indicato una potenziale potabilità, l’Asp di Messina non ha ancora formalizzato il proprio parere. E ciò sta creando molta preoccupazione in città. Al momento, non si registrano garanzie ufficiali su un argomento di così rilevante importanza. Di conseguenza, è necessario che gli organi invitati all’adunanza consiliare chiariscano alla cittadinanza intera se l’acqua erogata dai rubinetti possa continuare o meno a essere consumata per tutti gli usi domestici e commerciali, malgrado manchi un’ufficiale dichiarazione di potabilità. E vogliamo sapere se il servizio idrico attualmente fornito rispetta o meno gli standard di sicurezza previsti dalle norme in materia”.

