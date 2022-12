"Un dolce per la mensa di Sant'Antonio", 11 anni di generosità dei messinesi - Tempostretto

FOTO Le donazioni sono state inferiori rispetto al periodo pre Covid ma è stato comunque un momento di grande significato

Undici anni di generosità dei messinesi. L’iniziativa “Un dolce per la mensa di Sant’Antonio” è stata utile per condividire la festa che apre il periodo natalizio e scambiare gli auguri per un futuro migliore di quello che attualmente si profila. Un sorriso è apparso sul volto di tutti gli ospiti che ieri sera sono venuti.

Quest’anno, ed è la prima volta in undici anni, sono ben presto finiti i dolci freschi e si è ricorso anche alla distribuzione dei secchi. Gli altri anni, periodo pre Covid, le torte erano così tante che rimanevano anche per i giorni seguenti. Speriamo che questo periodo pieno di nuvole passi presto.

E’ stato, comunque, un momento comunitario di grande significato perché in fondo la fetta di dolce è un simbolo d’amore fraterno.