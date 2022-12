"Un dolce per la mensa di Sant'Antonio", ecco come fare per donare - Tempostretto

Appuntamento giovedì 8 dicembre dalle 9.30 alle 17

L’8 dicembre si avvicina e il dolce, simbolo di amore in senso lato, ci fa sentire più vicini e gioiosi in Mensa: tutti insieme, come avviene già da anni, nello stesso giorno, artefici di un pasto più profumato e colorato.

Vedere brillare gli occhi di un bambino o dare un fuggevole momento di gusto di festa agli ospiti che frequentano la Mensa di Sant’Antonio è un gesto che arricchisce chi lo fa. Ciascuno a modo suo: sia “mettendo le mani in pasta” in prima persona o piuttosto ricorrendo al prodotto già pronto.

Giovedì 8 dicembre, quindi, ricorrenza dell’Immacolata, ci si recherà, come in un pellegrinaggio, nei locali di via Ghibellina, dalle ore 9:30 alle 17 per portare un contributo di dolcezza che i volontari riceveranno per poi procedere alla distribuzione.

