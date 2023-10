Un messaggio in bottiglia ritrovato a Galati: "Mamma, papà, sto passando da Messina" - Tempostretto

Il testo è firmato da una bambina, Enora, che ha disegnato sé stessa su una nave in mare

MESSINA – Una bottiglia di vetro con all’interno un messaggio in francese e un disegno. Questo è quanto è stato ritrovato a Galati Marina, in acqua, dal messinese Giovanni Bonura. Il testo recita: “Ciao mamma e papà, sto passando da Messina e ho buttato questa bottiglia in mare nella speranza che questa lettera arrivi a destinazione. Vi penso tanto. Bacioni, Enora”.

Sotto, un disegno con una bambina stilizzata a bordo di una nave che solca il mare e una stella marina. Se autentico, la piccola Enora potrebbe averlo lanciato da una nave di passaggio delle ong che soccorrono i migranti nel mar Mediterraneo.