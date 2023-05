Un messinese nel "Collegio". Davide Cresta su Rai2: "Mi sentivo a Hollywood" VIDEO - Tempostretto

Per due settimane in onda nel docu-reality. L'esperienza del 17enne e il suo piccolo momento di celebrità

di Silvia De Domenico

MESSINA – Il giovane messinese racconta la sua esperienza vissuta in Rai. Davide Cresta all’età di 17 anni è stato selezionato per partecipare a un docu-reality trasmesso su Rai2. E’ stato uno dei 20 protagonisti della seconda edizione de “Il Collegio”.

Ecco come funziona il format. Un gruppo di adolescenti del terzo millennio lascia famiglia, social network e l’inseparabile cellulare per vivere in un collegio del 1958. Nell’edizione in cui ha partecipato Davide le regole a cui attenersi erano quelle degli anni ’70. “E’ stata dura rispettarle, infatti mi hanno espulso dopo sole due settimane”, racconta Davide ricordando quei momenti.

“Come ho vissuto il mio momento di celebrità”

Al ritorno a casa, a Messina, ha vissuto il suo momento di celebrità a scuola, in famiglia e fra gli amici. “Mi sono sentito molto osservato per mesi sia a scuola che per strada, non ero abituato ad essere fissato così tanto dalle persone”, racconta. E proprio mentre rilasciava l’intervista a Tempostretto alcune ragazzine di passaggio a piazza Unione Europea hanno voluto conoscerlo e fare una foto con lui.