Un nome all'ospedale Papardo, la proposta: "Intitolarlo a d'Aquino" - Tempostretto

Democrazia Liberale pensa al politico fautore del polo oncologico

MESSINA – Mentre sono ancora aperte le votazioni, Democrazia Liberale interviene con una proposta per scegliere il nuovo nome dell’ospedale Papardo: intitolarlo al politico Saverio d’Aquino.

Democrazia Liberare – recita una nota ufficiale del movimento – esprime il proprio compiacimento per l’iniziativa assunta dal Commissario straordinario dell’Azienda Ospedaliera Papardo, dott. Alberto Firenze di bandire, col coinvolgimento dell’Ordine dei medici di Messina, un “Concorso” tra i cittadini al fine di dare un nome all’ospedale Papardo da 35 anni senza intitolazione.

Enzo Palumbo, Presidente Nazionale di Democrazia Liberale, e Pippo Rao, Vice Presidente Nazionale e Coordinatore Provinciale di Messina suggeriscono di intitolare l’ospedale all’onorevole Saverio D’Aquino, cui si deve, proprio in quell’ambito, la realizzazione dell’Istituto Oncologico, per decenni riferimento di eccellenza sanitaria per tutto il Mezzogiorno, e poi purtroppo eliminato dopo la sua scomparsa, così onorando la memoria di chi fu sempre vicino ai problemi dei siciliani e dei calabresi, specie di chi aveva bisogno di pronta assistenza sanitaria, e che oggi merita di essere ricordato alla Città che, avendo tanto avuto, se n’è subito dimenticata