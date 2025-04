Un nuovo “Sanderson Day”: il comitato si mobilita un anno dopo la prima manifestazione

Gli attivisti chiedono la bonifica e la riqualificazione: "Torneremo davanti ai cancelli". Con loro anche Fiab Ciclabile Messina

MESSINA – Gli attivisti del comitato Ex Sanderson tornano a marciare a Tremestieri a distanza di un anno dal grande corteo del 2024. I membri del comitato hanno organizzato per domenica 6 dicembre una nuova mobilitazione, in collaborazione con Fiab Messina Ciclabile, invitando cittadini e cittadine al “Sanderson Day”. E la richiesta è ancora la stessa: la bonifica immediata dell’area, con la conseguente rigenerazione dell’intera, immensa porzione di territorio tra Pistunina e Tremestieri.

Dalla manifestazione dello scorso 6 aprile 2024, qualcosa è cambiato, soprattutto perché è stata riattivata la procedura e a gennaio è stato il presidente della Regione siciliana Renato Schifani a effettuare un sopralluogo insieme al sindaco Federico Basile e a far partire l’iter per la messa in sicurezza. Poi sulla questione è piombato un rumoroso silenzio.

Gli attivisti del comitato spiegano: “Dato il sostanziale nulla di fatto e a fronte di una situazione di inquinamento che, come descritto anche dal Comune e dall’Asp di Messina, costituisce un pericolo per i residenti della zona, torneremo davanti ai cancelli dell’ex Sanderson per chiedere l’immediata bonifica e la rigenerazione dell’area”.

L’appuntamento è alle 11 alla Stazione di Tremestieri e la Fiab Messina Ciclabile ha organizzato una pedalata dal centro città per raggiungere la zona sud. Sarà anche ricordato Lillo Boemi, ex impiegato della Sanderson e attivista del comitato, recentemente scomparso.

