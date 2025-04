Ex Sanderson. I cittadini tornano in piazza per chiedere bonifica e rigenerazione

Appuntamento domenica 6 aprile

Domenica 6 aprile 2025, a un anno esatto dalla prima mobilitazione, il Comitato Ex Sanderson, in collaborazione con Fiab Messina Ciclabile, invita i cittadini a partecipare al “Sanderson Day”, una giornata di sensibilizzazione per chiedere, ancora una volta, la bonifica e la rigenerazione dell’area ex Sanderson.

L’iniziativa prevede un incontro di approfondimento e una passeggiata lungo il perimetro dell’ex stabilimento agrumario di Tremestieri, per mantenere alta l’attenzione su un’area che versa da anni in condizioni di grave abbandono e rischio ambientale.

La gara per la messa in sicurezza

Il 6 aprile 2024 il Comitato aveva organizzato un primo presidio nella piazza di Tremestieri e davanti ai cancelli dell’ex Sanderson, insieme ai residenti di Messina Sud, per sollecitare l’Esa (Ente di Sviluppo Agricolo della Regione Siciliana) ad avviare i necessari interventi di messa in sicurezza. Dopo quella manifestazione, qualcosa si è mosso: la procedura è stata riattivata e nel gennaio 2025 è stata finalmente pubblicata una gara per i lavori di messa in sicurezza. Tuttavia, a oggi non si conosce ancora l’esito della gara, né sono partiti i lavori.

“Dato il sostanziale nulla di fatto – dichiarano dal Comitato – e a fronte di una situazione di inquinamento che, come descritto anche dal Comune e dall’Asp di Messina, costituisce un pericolo per i residenti della zona, torneremo davanti ai cancelli dell’ex Sanderson per chiedere l’immediata bonifica e la rigenerazione dell’area”.

La giornata sarà anche un’occasione per ritrovarsi e condividere idee e proposte sul futuro dell’ex Sanderson. Per raggiungere il luogo dell’iniziativa è prevista anche una pedalata collettiva, organizzata da Fiab Messina Ciclabile, che partirà dal centro città e si concluderà nei pressi della Stazione di Tremestieri, dove si unirà agli altri partecipanti.

Il programma si concluderà con un pranzo condiviso a Tremestieri, per vivere insieme un momento di comunità e memoria: durante la giornata sarà infatti ricordato Lillo Boemi, ex impiegato della Sanderson e attivista del Comitato, recentemente scomparso.