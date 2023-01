Un "palco per tutti" chiude gli eventi al Duomo: a esibirsi i giovani artisti messinesi - Tempostretto

In 20 si sono esibiti di fronte alla città. Basile soddisfatto: "I nostri ragazzi hanno bisogno di spazi per esprimere il proprio talento"

MESSINA – I Negramaro, Alberto Urso, ma anche 20 tra cantanti e band messinesi a esibirsi di fronte al pubblico della propria città. Con il “Palco per tutti” si è chiusa la rassegna di concerti che ha interessato Piazza Duomo durante tutte le festività natalizie. L’amministrazione ha più volte ribadito l’intenzione di dare spazio ai talenti di Messina e così è stato nella serata del 6 gennaio. Dalle 19.30 in poi, si sono alternati in tanti sul palco, applauditi dai propri concittadini.

Tra gli ospiti anche Gianluca Rando, Skilla, Gesuè Pagano con la sua band e Giuseppe lo Presti dell’orchestra filarmonica di Giostra. Soddisfatto il sindaco Federico Basile, che ha salutato la città dal palco e ha lanciato un messaggio su Facebook: “Un palco per tutti! Sul grande palco di Piazza Duomo, si sono esibiti i nostri giovani artisti Messinesi… sullo stesso palco dove hanno cantato i Negramaro e Alberto Urso! I nostri ragazzi hanno bisogno di spazi per esprimere il proprio talento.. Concludiamo con i nostri giovani Messinesi i concerti natalizi!”

A partecipare sono stati: Annalaura Princiotto, Randy G, Alice Albano, Giovanni Scarfì E Gabriele Scarfì, Giulia Andreacchio, Francesco Maria Lui In Arte Frankhe, Carola Giardina, Marco Pagano In Arte Yaba Scar, Davide Patti, Maria Tindara Baviera, Silvia Burrascano, Rosario Magazzù, Band Taurus Void (Manuel D’angelo, Gabriele Ruvolo, Antonella Caruso, Andrea Spadaro), Mary Mazzullo, Alessia Minutoli, Chiara Rizzo e Giada Giordano. Ha chiuso la serata il dj set di Fabio Russo.