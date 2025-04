“Un panorama meraviglioso deturpato da soggetti ignobili” VIDEO

L'abbandono di rifiuti è una pratica che, oltre ad essere inaccettabile dal punto di vista etico, comporta gravi sanzioni penali e pecuniarie

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Ci troviamo in zona S. S. Annunziata, precisamente Campo Italia. Questo è l’orrore, il disgusto che si prova nel vedere come l’uomo non abbia rispetto per la natura. Un bel posto nel verde, con un un panorama meraviglioso che viene distrutto, deturpato dalle mani di soggetti ignobili. Mi vergogno di certi messinesi che ancora rovinano la nostra città”.

Le immagini inviate mostrano rifiuti ma soprattutto suppellettili e vecchi mobili abbandonati da svuota cantine o, comunque, da cittadini che non intendono rispettare le regole. Ribadiamo che questi comportamenti, del tutto inaccettabili sotto il profilo etico, sono inquadrabili come reato penale e comportano sanzioni pecuniarie elevate.