Un parco urbano a Campo Italia: l’idea di Rinascita Messina e Comitato 3S

La proposta sulla rifunzionalizzazione dell'area del Demanio militare con aree panoramiche, percorsi ciclopedonali e spazi verdi

MESSINA – Rinascita Messina, Comitato 3S e l’associazione culturale MAP hanno avanzato al Comune, alla Città metropolitana, alla Prefettura, al Demanio e al ministero della Difesa una proposta che riguarda l’area del Demanio militare di Campo Italia. L’idea parte dalla rifunzionalizzazione della zona, al fine di farne un parco urbano e di restituirla, quindi, ai messinesi.

Gli obiettivi del progetto, hanno spiegato, sono il recupero e la valorizzazione dell’area, oggi inutilizzata, ma anche la realizzazione di un parco accessibile, inclusivo e fruibile. Inoltre si parla di miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica, del rafforzamento della sicurezza urbana e del presidio sociale, della mitigazione del rischio idrogeologico e degli incendi boschivi, e di un incremento del benessere collettivo.

E come farlo? Attraverso interventi come la messa in sicurezza e la bonifica dell’area, con pulizia e rimozione di rifiuti, ripristino della percorribilità e recupero del verde esistente. Inoltre, secondo Rinascita Messina e Comitato 3S, si potrebbero piantumare essenze autoctone mediterranee, creare fasce di taglia fuoco naturali, aree ombreggiate e prati, oltre a percorsi pedonali e ciclopedonali. Nell’idea del parco ci sono anche aree panoramiche e spazi per eventi all’aperto, sport e attività educative.