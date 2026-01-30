A18, scatta la ripavimentazione: due mesi di disagi tra Giarre e San Gregorio

Dal 2 febbraio via agli interventi. Intanto, dopo il maltempo dei giorni scorsi, Autostrade Siciliane ha avviato verifiche strutturali su tutte le tratte gestite

Il Cas si muove tra nuovi lavori di pavimentazione sull’A18 e la verifica complessiva dello stato di salute di tutte le tratte in gestione, anche alla luce della recente ondata di maltempo che ha colpito l’Isola e di danni “silenti” che potrebbero essersi verificati.

Ripavimentazione Giarre – San Gregorio

Si comincia con la ripavimentazione delle tratte più trafficate dell’A18 Messina – Catania, quella che va da Giarre al casello di Catania San Gregorio. Come comunicato da Autostrade Siciliane, i lavori inizieranno il 2 febbraio e si concluderanno il 30 marzo. Due mesi di prevedibili disagi e rallentamenti per la circolazione. Per ridurli i lavori procederanno per step. Il primo intervento è previsto dalle ore 9:00 alle ore 17:00, nella tratta già parzializzata al km 65+700 (fra Giarre e Acireale), in direzione Catania. Successivamente, si procederà con ulteriori 13 interventi in direzione Catania e 5 interventi in direzione Messina, sempre nella fascia oraria 9:00-17:00.

“La data e la localizzazione dei cantieri saranno comunicate con congruo anticipo”, fa sapere Autostrade Sicilia che non nasconde il rischio di rallentamenti: “In considerazione degli elevati flussi di traffico veicolare – si legge in una nota – si prevedono rallentamenti e code durante i lavori; pertanto, laddove possibile, si raccomanda di utilizzare percorsi alternativi all’autostrada nelle ore di punta”.

Verifiche al via col supporto del Ministero delle Infrastrutture

Contestualmente è scattato un piano di monitoraggio delle condizioni strutturali delle tratte. Le verifiche saranno effettuate dai tecnici di Autostrade Siciliane, dall’ufficio territoriale di Catania del Ministero delle Infrastrutture e con il supporto del dirigente ministeriale, l’ing. Placido Migliorino.

“Dopo le gravi emergenze e i danni provocati in Sicilia Orientale dalla recente ondata di maltempo – ha dichiarato il presidente di Autostrade Siciliane, Filippo Nasca – abbiamo deciso insieme al direttore generale del Consorzio, di dare il via a un programma straordinario di controlli, con l’obiettivo di innalzare il livello di sicurezza delle nostre autostrade, in modo da essere pronti di fronte alle sfide di nuovi eventi meteorologici estremi. Finora le infrastrutture autostradali hanno sopportato bene le abbondanti precipitazioni delle scorse settimane e la viabilità è stata sempre garantita”.

“Ringrazio l’assessore regionale delle Infrastrutture e la direzione generale per la vigilanza delle concessionario del Ministero per la collaborazione e il supporto. Le ispezioni – ha concluso Nasca – sono già in corso su diverse tratte delle autostrade, e potranno comportare qualche temporanea parzializzazione, per i tempi strettamente necessari all’effettuazione delle operazioni di controllo”.



