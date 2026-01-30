Via Quinto Ennio, ArisMe chiede una proroga di 7 giorni oltre a quelli già concessi per lo sgombero

Il sub commissario Trovato ne aveva concessi 7. L'azienda ha chiesto tempo per completare l'iter relativo alle "pratiche con Italgas" degli alloggi di via Bisignano

MESSINA – Una proroga di altri 7 giorni, rispetto ai 7 già concessi alle famiglie di via Quinto Ennio per sgomberare le baracche e lasciare il rione Taormina. È questa la richiesta che ArisMe ha avanzato al sub commissario straordinario al fine di “tutelare le famiglie e consentire il completamento delle procedure in condizioni di sicurezza e dignità”.

L’azienda ha spiegato che “in merito agli alloggi di via Bisignano sono state completate tutte le verifiche tecniche e acquisite le certificazioni necessarie che hanno consentito nei giorni scorsi l’allaccio delle utenze di acqua e luce”. Ma “per quanto riguarda l’attivazione del contatore del gas, dalle verifiche effettuate è emerso che le pratiche con Italgas non sono state completate per motivi burocratici, impedendone l’attivazione del servizio. Venuta a conoscenza della situazione e considerata l’urgenza, ArisMe si è immediatamente attivata per supportare le famiglie nel completamento delle procedure, affiancandole direttamente nel percorso amministrativo”.

Da qui la richiesta di altri 7 giorni. L’obiettivo resta “quello di assicurare, nel più breve tempo possibile, condizioni abitative adeguate, nel rispetto delle regole, delle procedure e dei diritti delle famiglie coinvolte. ArisMe continuerà a monitorare costantemente la situazione, mantenendo un dialogo attivo con il gestore del servizio e con le istituzioni competenti, al fine di giungere a una soluzione definitiva”.