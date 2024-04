Un ponte sportivo con l’Africa, gemellaggio tra Torregrotta e Gambia

La famiglia rossoblù, che mira a formare sportivi e uomini consapevoli del loro impegno sportivo e sociale, si è gemellata con l’Ebotown Football Academy

TORREGROTTA – Il calcio è capace di aggregare, fare gruppo e portare gioia ed entusiasmo, anche trovandosi in continenti diversi. E il gemellaggio nato tra l’Asd Torregrotta1973 scuola calcio élite, e l’Ebotown Football Academy, in Gambia, ha generato nell’arco di in una breve diretta Instagram, sorrisi, gioia ed emozioni che hanno raggiunto utenti di diverse nazioni del mondo. Ancora oggi, a distanza di più di 24 ore, le visualizzazioni del video continuano ad aumentare.

Tutto è nato dalla collaborazione tra Kano Sartoria Sociale e la scuola calcio dall’Asd Torregrotta1973. Grazie ai manufatti di Faburama Ceesay (fondatore di Kano Sartoria Sociale) ed il piccolo impegno dell’Asd Torregrotta1973 e delle famiglie dei piccoli tesserati si è potuto ancora continuare l’opera di solidarietà portata avanti e coordinata da Anymore onlus. In questo contesto l’Asd Torregrotta 1973 ha donato del materiale sportivo per i giovani calciatori del Gambia.

Oltre ai meriti sportivi del settore giovanile torrese, quest’anno riconfermatosi campione regionale con gli Under 15, continuano le attività formative coordinate da Serena Sframeli e Santino Archimede. Oltre agli ormai incontri di informazione quest’anno sono state realizzate delle giornate di cineforum gestite in collaborazione con mister Bongiovanni, dei pic nic utili a ridonare ai piccoli il contatto con la natura e la consapevolezza della necessaria cura dell’ambiente in cui viviamo.

Da ultimo, nell’ambito della formazione rossoblù, e grazie a all’ospitalità dell’Acr Messina, una delegazione della scuola calcio torrese ha potuto avere un assaggio delle realtà professionistiche e del mondo delle tifoserie, assistendo all’incontro salvezza tra il Messina ed il Potenza Calcio.