 Un silent reading di fine estate: il club torna in una location "da sogno"

Un silent reading di fine estate: il club torna in una location “da sogno”

Giuseppe Fontana

Un silent reading di fine estate: il club torna in una location “da sogno”

sabato 29 Agosto 2026 - 12:30

La spiaggia, il tramonto, il mare e un libro sono gli elementi clou del nuovo appuntamento, previsto per domenica 30 agosto: ecco dove

MESSINA – Dopo una breve pausa estiva, il Silent reading club torna con un appuntamento suggestivo in un luogo simbolo dell’estate messinese. La community nata dall’idea di Alice Scimone, infatti, si riunirà il prossimo 30 agosto alle “montagne di sabbia” di San Saba.

“Storie diverse, stesso tramonto”, recita stavolta la locandina. E ancora: “Per qualche ora metti in pausa tutto. Porta il tuo libro, stendi il tuo telo e lasciati cullare dal rumore del mare”. Dalle 18, quindi, verosimilmente la spiaggia delle “montagne di sabbia”, a Capo Rasocolmo, si riempirà di giovani e meno giovani. Un modo per stare insieme, rilassarsi e leggere. Magari anche un saluto a un’estate che, nonostante le temperature, volge verso la sua parte finale.

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