Un villaggio per accogliere 800mila croceristi, Caruso: “Non è vero che vagano senza meta”

L'assessore al Turismo in commissione ha parlato di turismo e crociere: "I dati di Google ci danno ragione, il 70% resta a Messina". In Largo Minutoli ci saranno 8 gazebo

MESSINA – Il bando per la concessione degli 8 gazebo “brandizzati” che saranno posizionati in largo Minutoli sarà lanciato a breve e permetterà all’area di diventare una sorta di villaggio d’accoglienza per i circa 800mila croceristi che arriveranno in città durante tutto il 2025. Ad annunciarlo, insieme ad altre piccole novità, è stato l’assessore al Turismo Enzo Caruso, ospite della terza commissione consiliare presieduta da Emilia Rotondo.

Caruso ha spiegato: “Partiamo da un dato, 800mila croceristi sono previsti sul territorio nel 2025. Il 30% va verso Taormina, il 70 resta in città. Ci siamo resi conto che su Facebook molti scrivono che i croceristi vagano senza meta ma non è vero. Con i dati che abbiamo possiamo affermare che i turisti già sanno cosa la città propone. Google Maps ci fornisce i dati dei clic sui codici qr. Il percorso che porta a Cristo Re è stato cliccato da 102mila persone. Ci sono altri 6 percorsi con numeri da 30mila in su, ma ci sono anche quelli che camminano con le cartine e senza usare i codici qr. Abbiamo inserito nuove realtà nelle mappe, penso al museo dei Pupi o alla chiesa dell’Immacolata che rientra nel turismo religioso”.

Il villaggio e l’aiuto degli studenti

L’assessore ha parlato di diversi posti e poi ha anche annunciato che “al Palacultura avremo 4 ragazzi che saranno formati all’accoglienza turistica, scelti attraverso il Servizio Civile Nazionale. È la prima volta e saranno importanti per noi. Intanto in via Vittorio Emanuele abbiamo chiesto l’aiuto delle forze dell’ordine per gli attraversamenti, che a volte sono rischiosi quando ci sono molti croceristi”. Infine “stiamo per lanciare il bando per gli stalli di Largo Minutoli e sappiamo già che ci sono tante idee da chi propone escursioni. Abbiamo acquistato 8 gazebo brandizzati con cui creeremo un piccolo villaggio. Con noi ci saranno anche i ragazzi del linguistico del Seguenza che ci supporteranno grazie ai progetti di alternanza scuola-lavoro”.