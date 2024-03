Un voto online per la V A Sperone: “Viva la città sostenibile”

Gli alunni delll'Istituto comprensivo "Evemero" partecipano a un progetto nazionale d'educazione ambientale: gli "Anter Greeen Awards"

MESSINA – “Partire dai più piccoli per educare il mondo alla sostenibilità”. Con questo obiettivo, è possibile votare online per un progetto nel segno dell’Agenda 2030 “Città e comunità sostenibili”. Gli alunni della V A Sperone del 19esimo Istituto comprensivo Evemero partecipano a un progetto nazionale d’educazione ambientale: gli “Anter Greeen Awards”. Ed è possibile vedere il video realizzato dalla scuola e votare online sul sito del concorso.

“Anter” è un’associazione nazionale di tutela delle energie rinnovabili. L’iniziativa si svolge dal 19 marzo al 9 aprile 2024 per le scuole che hanno aderito al progetto “Il sole in classe”. I dieci elaborati più votati dal pubblico riceveranno premi fino a 10.000 euro. In palio premi per l’acquisto di materiale didattico grazie alla collaborazione con le aziende della rete d’imprese Nwg (“New World in Green”).

