Una ciclostazione con ricarica per bici elettriche all'ingresso del parco di Naxos - Tempostretto

La postazione è composta da 4 punti di ricarica, colonnina per gonfiare le gomme e vano attrezzi per piccole manutenzioni

GIARDINI NAXOS – Per i cicloturisti c’è una novità appena introdotta dal Parco Archeologico Naxos Taormina. All’ingresso del parco in via Lungomare Schisò è stata realizzata una ciclostazione con ricarica per bici elettriche che accoglie i visitatori. “Si tratta di una postazione con rastrelliere per 8 biciclette – spiega la direttrice del Parco, Gabriella Tigano – con una colonnina di pit stop per gonfiare le gomme e un vano con attrezzi per piccole manutenzioni. Ogni rastrelliera ha 4 punti di ricarica. Un servizio che il Parco offre gratuitamente ai visitatori dell’area archeologica di Naxos e che vuole essere il contributo concreto al territorio nella direzione di un turismo sostenibile, lento, rispettoso della natura, dei luoghi e nella direzione di stili di vita più salutari per grandi e piccini”.