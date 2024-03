Una delizia primaverile: crostata con crema frangipane, panna e fragoline

In cucina con Tempostretto

Nella vasta gamma di dolci che deliziano il palato, pochi possono competere con la crostata. Questo classico dessert italiano è amato per la sua base friabile e la capacità di essere farcito con una miriade di gusti deliziosi. Oggi, ci immergeremo in una variante che cattura la primavera in ogni morso: la crostata con crema frangipane, panna e fragoline.

Il fascino della crostata

La crostata, con le sue origini radicate nella tradizione dolciaria italiana, è un piacere senza tempo. La sua crosta dorata, spesso preparata con una combinazione di farina, burro e zucchero, fornisce la base perfetta per contenere varie farciture. E tra le tante opzioni, la crema frangipane spicca per la sua ricchezza e il suo gusto avvolgente.

Crema frangipane: un’elegante delizia

La crema frangipane è una miscela cremosa di burro, zucchero, uova e mandorle macinate. La sua consistenza vellutata e il suo sapore ricco donano un tocco di lusso a qualsiasi dolce. Tipicamente utilizzata nelle preparazioni di torte e crostate, la frangipane offre un equilibrio perfetto tra dolcezza e nocciola, che si sposa splendidamente con una vasta gamma di frutti.

Il dolce profumo dell’estate:

Per questa crostata primaverile ed estiva, la crema frangipane è la protagonista, ma viene ulteriormente esaltata dall’aggiunta di panna montata leggera e fragoline fresche. Le fragoline, con il loro colore rosso brillante e il sapore dolce e succoso, sono una delizia tipica della stagione estiva. La loro freschezza contrasta splendidamente con la cremosità della frangipane e della panna, creando un’armonia di sapori che incanta il palato.

La preparazione

Per preparare questa crostata, iniziate con la realizzazione della base croccante.

Ingredienti:

Per la pasta frolla:

250g di farina

125g di burro freddo, tagliato a cubetti

100g di zucchero a velo

1 uovo

Scorza grattugiata di 1 limone

Un pizzico di sale

Per la crema frangipane:

100g di burro a temperatura ambiente

100g di zucchero

100g farina di mandorle

100g di uova (circa 2 uova medie)

1 cucchiaino di estratto di vaniglia

Per la finitura:

Fragoline fresche

Panna montata q.b.

Istruzioni:

Prima di tutto, prepara la pasta frolla. In una ciotola grande, unisci la farina, lo zucchero a velo, il burro freddo a cubetti, la scorza grattugiata di limone e un pizzico di sale. Lavora gli ingredienti con le mani fino a ottenere un composto sabbioso. Aggiungi l’uovo e continua a impastare fino a formare un impasto omogeneo. Forma una palla con l’impasto, avvolgila nella pellicola trasparente e lasciala riposare in frigorifero per almeno 30 minuti. Nel frattempo, prepara la crema frangipane. In una ciotola, mescola il burro morbido con lo zucchero fino ad ottenere una consistenza cremosa. Aggiungi la farina di mandorle in polvere, le uova e l’estratto di vaniglia. Mescola bene fino a ottenere una crema liscia. Una volta riposata, stendi la pasta frolla su una superficie leggermente infarinata e rivesti una teglia per crostate precedentemente imburrata. Bucherella il fondo della pasta con una forchetta. Versa la crema frangipane sulla base della crostata e livella con una spatola fino a metà dell’altezza della crostata.. Cuoci in forno preriscaldato a 180°C per circa 25-30 minuti, o fino a quando la crostata risulta dorata e la crema è ben rappresa. Una volta cotta, lascia raffreddare la crostata completamente sulla griglia del forno. Prima di servire, montate la panna fino a ottenere picchi morbidi e spalmatela delicatamente sulla crema frangipane.con una sac-a-poche fino a raggiungere il bordo della crostata.

Ora arriva il momento più divertente: decorare la crostata con le fragoline fresche. Disponete le fragoline sulla superficie della crostata in un motivo accattivante, lasciando spazio per l’immaginazione e la creatività. Infine, per un tocco finale di dolcezza, spolverate leggermente la crostata con zucchero a velo prima di servirla.

Un invito alla golosità

Questa crostata con crema frangipane, panna e fragoline è un invito alla golosità e al piacere della primavera. Con la sua combinazione di croccantezza, cremosità e freschezza, è un dolce che accontenta tutti i sensi. Perfetta per una serata in giardino con gli amici o come delizia per una cena speciale, questa crostata è destinata a diventare un’icona della vostra primavera.

In conclusione, quando si tratta di soddisfare la voglia di dolcezza durante i giorni primaverili , poche cose possono competere con una fetta di crostata con crema frangipane, panna e fragoline. Sia che siate appassionati di dolci o semplicemente in cerca di un modo per celebrare la bellezza della stagione, questa crostata vi conquisterà con il suo gusto delizioso e il suo fascino irresistibile.

Buon appetito e Buona Pasqua!

Epifanio Coco, pasticciere, panettiere e rosticciere.

Instagram:@epifaniococo