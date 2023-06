Una "Notte romantica" a Savoca tra concerti, visite guidate e degustazioni - Tempostretto

Oggi l'ottava edizione dell'evento promosso dai "Borghi più belli d'Italia". Il programma

SAVOCA – L’amministrazione comunale guidata da Massimo Stracuzzi ha aderito alla VIII edizione della “Notte Romantica”, manifestazione promossa dall’Associazione Nazionale dei Borghi più belli d’Italia. La manifestazione si svolgerà sabato 24 giugno nel centro storico del borgo medievale. Organizzata dall’assessore alla Cultura e Spettacoli, Sergio Trimarchi, ha visto l’adesione di tutte le attività commerciali che proporranno un menù o piatto a tema e sarà improntata tra arte, musica e amore.

Grazie alle importanti sinergie, in particolare con la Parrocchia Santa Maria Assunta in Cielo, guidata da don Agostino Giacalone, per l’occasione sarà possibile fruire di una visita guidata del centro storico alle ore 19:00, 21:00 e 23:00 con partenza da Piazza Fossia che permetterà la visione del suo patrimonio artistico, culturale e religioso.

Il momento di maggior rilievo è rappresentato dal “Love Concert” in Piazza Fossia con inizio alle ore 21:30 nel quale ci sarà l’esibizione del gruppo musicale “Flight Case”, band messinese, che interpreterà i maggiori brani del repertorio nazionale e internazionale avente quale tema l’amore.

Anche quest’anno, grazie al contributo del direttore, Diego Cavallaro, sarà possibile visitare il Museo di Savoca con annessa visita guidata e assistere ad “Una serenata”, atto musicale che nella tradizione meridionale ha luogo a poco giorni dalle nozze, dove lo sposo omaggia la sua promessa, insieme ad un gruppo musicale, di una e più canzoni d’amore.

Tra le attività sarà possibile collocare il lucchetto degli innamorati, con le iniziali della coppia, presso l’opera del Maestro Nino Ucchino “Comelamore”.