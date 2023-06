Una panchina nel ricordo di Milena Visalli per scegliere la "strada giusta" nella guida - Tempostretto

Al villaggio di San'Agata, con una dedica toccante, per ricordare la giovane vittima di un incidente in moto. Le iniziative di domenica e lunedì

MESSINA – “Seduta su questa panchina, guardando il cielo, sentirai il rumore di una moto… pensami”. Con questa frase, scelta tra i 34 manifesti realizzati dagli studenti nell’ambito del contest “Un manifesto per la vita”, è stata inaugurata stamattina una panchina dedicata a Milena Visalli, giovane messinese vittima di un incidente in moto il 12 giugno 2020. Una panchina letteraria al villaggio di San’Agata, inaugurata alla presenza del sindaco Federico Basile e dell’assessora Alessandra Calafiore. Il tutto nell’ambito del progetto “InStradaMe – Scegli la strada giusta”. In primo piano la sensibilizzazione e prevenzione degli incidenti stradali.

Le iniziative di domenica e lunedì

Gli studenti che l’hanno realizzata saranno premiati dalla famiglia di Milena lunedì 12, alle ore 18, presso la “Casa Museo Milena Visalli”. Sempre oggi, invece, dalle 15 alle 19, nel lido la Punta di Capo Peloro, saranno allestiti un infopoint e un laboratorio esperienziale, curato dall’Università degli Studi di Messina, all’interno del quale tramite un visore verrà simulata in realtà virtuale la guida in stato di ebbrezza. Sempre di domenica, saranno distribuiti kit monouso per la rilevazione alcoolemica.

“InStradaME” è un progetto finanziato dalla presidenza del Consiglio dei ministri – dipartimento per le Politiche Antidroga e che vede il Comune di Messina in qualità di capofila e la partecipazione di diversi partner, quali l’Università degli Studi di Messina, il ministero della Giustizia, il dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità, l’Ufficio di Servizio Sociale per Minorenni (USSM) di Messina, l’Ufficio locale Esecuzione Penale Esterna (UEPE) di Messina, l’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Messina, il Ministero dell’Istruzione, l’Ufficio Scolastico Regionale (USR) per la Sicilia – Ufficio VIII, ambito territoriale di Messina. Le azioni sviluppate nell’ambito del progetto “InStradaME”, che saranno messe in campo dal Comune di Messina e dai partner nei prossimi mesi, si divideranno in formazione, sensibilizzazione, contrasto e monitoraggio, passando attraverso delle attività interattive.