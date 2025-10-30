Una perturbazione africana porterà un po’ di piogge per Halloween, migliora l’1 novembre

Ecco il meteo nel Messinese nei prossimi giorni

Mentre l’uragano Melissa, dopo aver investito la Giamaica e Cuba, si prepara a risalire sul nord Atlantico, andando ad ondulare la corrente a getto, con implicazioni sul tempo in Europa per inizio novembre, a partire dal pomeriggio di domani l’avamposto di una perturbazione nord-africana raggiungerà la Sicilia, determinando un brusco peggioramento del tempo. Questo fronte instabile risalendo verso lo Ionio andrà ulteriormente a intensificarsi, apportando piogge e qualche rovescio pure sul Messinese, nella prima parte di venerdì 31 ottobre, giorno di Halloween. Sul capoluogo, così come sulla fascia ionica della provincia, si aspettano accumuli fra i 20 e i 40 mm di pioggia nelle 24 ore, mentre sul lato tirrenico le piogge saranno più deboli, con alcune aree che rischiano anche di essere quasi del tutto saltate. E’ questa non sarà una buona notizia, visto che finora di pioggia ne è caduta davvero poca, soprattutto sul lato tirrenico.

Giovedì 30 ottobre 2025

Oggi al mattino cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso, con tratti soleggiati alternati ad annuvolamenti. Nella seconda parte del giorno la nuvolosità diverrà ancora più marcata, con nuvole basse sulla costa ionica. Entro sera i primi piovaschi sono attesi sul litorale ionico, mentre dalla nottata successiva le prime piogge interesseranno pure la città, coinvolgendo soprattutto i quartieri della zona sud del capoluogo, dove si potrebbero sperimentare dei rovesci o temporali. Temperature in diminuzione, con massime sui +22°C e minime sui +18°C +17°C. Venti moderati da Sud e mari da poco mossi a mosso lo Ionio e lo Stretto.

Venerdì 31 ottobre 2025

Al mattino cielo irregolarmente nuvoloso con piogge ormai residue fra lo Stretto e l’area ionica. Nel corso della mattinata si apriranno delle schiarite, sempre più ampie, alternate a passaggi nuvolosi. Fra il pomeriggio e la serata l’aria più fresca che seguirà il fronte attiverà un po’ d’instabilità lungo il Tirreno, dove si formeranno delle nuvole cumuliformi, non troppo spesse, ma che saranno in grado di produrre locali e improvvisi brevi acquazzoni, su porzioni molto limitate di territorio, specie fra la costa tirrenica e lo Stretto. Temperature in diminuzione e venti in rotazione da Nord, con locali rinforzi sullo Stretto e Ionio a largo. Mari da poco mossi a mossi.

Sabato 1 novembre 2025

La Festa di Ognissanti vedrà ancora una spiccata variabilità e un clima un po’ fresco, con una alternanza fra schiarite e annuvolamenti. Nella prima parte del mattino non si possono escludere locali piovaschi, ma nel corso della mattinata la situazione andrà a migliorare, con spazi di sole sempre più ampi. La giornata sarà caratterizzata da una debole ventilazione settentrionale e da mari che si presenteranno per lo più poco mossi,