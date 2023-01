Una proposta per migliorare e valorizzare Taormina: concorso di idee promosso dai Lions - Tempostretto

Borsa di studio di 3mila euro per il vincitore. , riservato ad under 30, senza limiti territoriali, con un premio di 3mila euro, in borsa di studio. Una menzione di merito sarà riservata al secondo e terzo classificato

Taormina – Il Lions Club Taormina, presieduto da Alfio Cristaudo ha indetto un concorso di idee (“Una proposta per migliorare o valorizzare la città”), riservato ad under 30, senza limiti territoriali, con un premio di 3mila euro, in borsa di studio. Una menzione di merito sarà riservata al secondo e terzo classificato. Le proposte dovranno essere presentate entro il 30 aprile e verteranno sulla valorizzazione d’immagine, vivibilità, funzionalità della città o valorizzazione del patrimonio di interesse pubblico. Il bando completo e modalità di presentazione sono a disposizione sul sito facebook del Club o del Comune di Taormina. Particolare interesse all’iniziativa ha manifestato l’Amministrazione comunale ed in particolare il sindaco di Taormina, Mario Bolognari, che ha concesso il patrocinio all’iniziativa.

E’ questa la prima edizione. L’obiettivo è di riproporre l’iniziativa anche nei prossimi anni. Promotori, oltre al presidente, anche i componenti del Comitato e precisamente Giuseppe Chiara, Orazio Barbagallo w Roberto Calcagno. La premiazione avverrà entro il 30 giugno, fine dell’anno sociale.

Le regole

Le proposte dovranno riferirsi a progetti inerenti la valorizzazione dell’immagine o della funzionalità della città, al fine di migliorare la vivibilità della stessa o di recuperare opere di particolare pregio di interesse pubblico. I lavori dovranno pervenire in doppia copia entro il 30 aprile e dovranno essere corredati da una relazione generale, esplicativa degli obiettivi perseguiti, e una relazione progettuale, provvista di appositi elaborati illustrativi, per meglio dimostrare le modalità di raggiungimento dell’obiettivo.

La commissione

La commissione giudicatrice è composta dal presidente del Lions Club di Taormina, dal sindaco pro-tempore del Comune di Taormina, i componenti del Comitato concorso Lions Taormina e altri due rappresentanti il mondo dell’arte, della cultura e dell’economia nominati dal Consiglio direttivo del Club.

Il Premio, unico e indivisibile, identificato come borsa di studio, è fissato per il corrente anno in 3mila euro. Menzione di merito sarà riservata al secondo e terzo classificato.