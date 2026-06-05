“Una storia popolare del calcio”: dopo 6 traduzioni anche in Italia il libro di Bonaccorso

La presentazione sabato 6 giugno alle 18: ecco dove

MESSINA – L’ultimo libro di Lelio Bonaccorso arriva a Messina. Si tratta di “Una storia popolare del calcio”, sbarcato in Italia dopo ben 6 traduzioni grazie alla casa editrice Tunué. L’opera sarà presentata dall’autore il prossimo sabato 6 giugno alle 18 alla libreria Mondadori Bookstore. Con Bonaccorso ci sarà anche Deborah Braccini, che ha curato i colori. A moderare l’incontro sarà Marco Boncoddo.

Bonaccorso ha spiegato: “Calcio, storia, diritti e lotta per la libertà dei popoli. Questi i temi del pomeriggio, insomma roba tosta per questi tempi. Vi aspettiamo”.