UniMe, Emanuele Carlo (Udu) nominato al Comitato sportivo

Per la prima volta l'Udu in un organo maggiore d'ateneo

Arriva dall’Unione degli Universitari di Messina l’ultimo componente nominato nel nuovo consiglio del Comitato Sovrintendente alle Attività Sportive Universitarie (CSASU) dell’Università di Messina. E’ Emanuele Carlo, coordinatore dell’Udu.

La nomina rappresenta per lo studente un grande passo in avanti e un risultato storico per l’UDU Messina, che conquista per la prima volta un organo maggiore dell’Università di Messina.

“Sono onorato di poter far parte dello CSASU di Unime e mi impegnerò a raggiungere gli obiettivi che ci hanno accompagnato durante la campagna elettorale: rendere Unime un luogo in cui gli studenti e le studentesse possano sentirsi al sicuro e possano essere liberi di esprimersi, un luogo sempre più inclusivo per tutti e tutte, attraverso lo sport.

Per svolgere un buon lavoro sarà indispensabile ricordarci del motto con cui abbiamo affrontato le elezioni: <<Vogliamo cambiare Unime, Facciamolo insieme>>. Per una buona rappresentanza servirà stare a fianco degli studenti e ascoltare la loro voce .” Queste le parole con cui il coordinatore dell’UDU ha commentato la nomina al nuovo incarico.