Unime contro Messina Volley nel derby di Serie C femminile

Sabato la sfida, la schiacciatrice giallo-blu Mariapia Lorusso: “Abbiamo preparato il match al meglio”

MESSINA – Derby stracittadino per il Messina Volley che, per la 13ª giornata del campionato di Serie C femminile, farà visita all’Ssd Unime, sabato 23 marzo con inizio fissato alle ore 17:30. Le due compagini viaggiano a braccetto in classifica con 18 punti e sicuramente, nella palestra della Cittadella Universitaria, si daranno battaglia per conquistare i tre punti.

Capitan Michela Laganà e compagne cercheranno di ribaltare il risultato dell’andata che ha visto le atlete allenate da coach Andrea Caristi imporsi al “PalaRescifina” per 3-1. Dubbi di formazione per mister Francesco Trimarchi che fino all’ultimo cercherà di recuperare il centrale Jlenia De Luca dopo l’infortunio subito nel match interno contro la Pallavolo Acireale.

Lorusso: “Loro squadra tosta”

A presentare il match di sabato è la schiacciatrice giallo-blu Mariapia Lorusso: “Contro l’Unime sarà una partita impegnativa e per questo noi abbiamo lavorato bene tutta la settimana. Siamo pronte a mettere in pratica quello su cui abbiamo lavorato e preparato e sicuramente sarà un bel match. Giocheremo in un campo non semplice, in quanto l’Unime in casa è una squadra tosta e cercheremo di fare meglio dell’andata, anche se quello era un momento di instabilità ed adesso con coach Trimarchi sono sicura che le cose andranno per come devono andare e meritiamo che vadano. Questa è stata una stagione travagliata, difficile e noi siamo state molto altalenanti. Dopo l’arrivo di Francesco, insieme a tutto lo staff tecnico, abbiamo cominciato a lavorare in maniera diversa con dei bei risultati e ci siamo tolte delle soddisfazioni. Sono sicura che finiremo il campionato prendendoci quello che ci meritiamo”.