UniMe, “dolore per Sara Campanella cinque anni dopo Lorena Quaranta”

L'omicidio a Messina della studentessa. Le parole della rettrice Giovanna Spatari, del sindaco Basile e della senatrice Musolino

MESSINA – Omicidio della studentessa Sara Campanella, di quasi 22 anni. Martedì 1 aprile verrà sospesa l’attività didattica del corso di studio triennale in Tecniche di laboratorio biomedico dell’Università di Messina, dove la giovane era iscritta al terzo anno. Queste le parole della rettrice Giovanna Spatari: “A nome di tutta la comunità accademica esprimo profondo dolore e sgomento per l’uccisione di Sara Campanella. L’Università di Messina si stringe attorno ai familiari, ad amiche e colleghe, ad amici e colleghi di Sara in questo terribile momento”.

Continua la rettrice: “La perdita di una giovane vita è sempre una tragedia immane, ma quando questa vita viene spezzata in modo così brutale, la nostra sofferenza è ancora più acuta. Sara era una studentessa brillante e piena di promesse, coinvolta nel suo percorso di formazione, benvoluta da tutti e la sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile nella nostra comunità. Proprio cinque anni fa piangevamo per l’omicidio di Lorena Quaranta. Unime ha moltiplicato gli sforzi per diffondere la cultura del rispetto, per contribuire a fermare la piaga dei femminicidi, per supportare le proprie studentesse e i propri studenti. Oggi non possiamo fare altro che impegnarci nel continuare quegli sforzi contro ogni forma di violenza e perché Sara venga adeguatamente ricordata”.

E queste le parole del sindaco Federico Basile: “Sono senza parole. Oggi Messina è stata scossa da una tragedia immensa: una giovane vita, quella di Sara Campanella, è stata spezzata in modo brutale. La violenza di questo gesto ci lascia increduli e profondamente addolorati. Voglio esprimere tutta la mia vicinanza ai familiari e agli amici di Sara. In questo momento di dolore insopportabile, sappiate che la città di Messina è con voi. Condanniamo con tutta la forza questo atto di violenza e confidiamo che la giustizia possa fare il suo corso”.

Così la senatrice messinese di Italia Viva, Dafne Musolino: “Mi ha sconvolto la notizia dell’uccisione di Sara Campanella, la giovane studentessa palermitana che studiava a Messina. Ancora una donna, una giovanissima donna, che perde la vita in modo violento per mano di un uomo. Questa volta è accaduto nella mia città, a Messina, gettando tutti noi nello sconcerto e nel dolore. Mentre ancora le notizie della cronaca sono incerte e frammentarie, questo evento tragico emerge in tutta la sua assoluta drammaticità, imponendo a tutti noi il dovere di interrogarci sulle ragioni di questa violenza sulle donne. Emerge drammaticamente la necessità e l’urgenza di trovare gli strumenti per evitare che ciò accada ancora e ancora. Il mio pensiero è rivolto alla famiglia di Sara, ai suoi amici e a quanti le volevano bene, ai quali esprimo il mio più profondo cordoglio”.

