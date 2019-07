Unime, ecco i bandi per le scuole di specializzazione d'area medica - Tempostretto

60 posti riservati ai medici, 25 ai non medici

MESSINA – Senato e CdA dell’Università di Messina hanno approvato la mozione riguardante il supporto alla richiesta di un incremento del numero di borse di specializzazione per l’area medica. A tal proposito la motivazione della mozione risiede sia nel crescente fabbisogno di medici specialistici attestato da “Rapporto 2019 dell’Osservatorio Nazionale sulla Salute delle Regioni Italiane” e sia nella necessità di far fronte al crescente numero di candidature avanzate negli ultimi anni.

Sono stati anche approvati i bandi di concorso per l’iscrizione alle seguenti scuole di specializzazione: Microbiologia e Virologia (riservato ai non medici, 10 unità), Farmacologia e Tossicologia clinica (riservato ai non medici,10 unità), Genetica medica (riservato ai non medici, 5 unità), Farmacia ospedaliera (10 unità), Fisica Medica (5 unità), Chirurgia orale (10 unità), Patologia clinica degli animali d’affezione (20 unità), Fisiopatologia della riproduzione degli animali domestici (15 unità).