Unime. Forum permanente del Med e Mar Nero per il futuro dei giovani

Appuntamento in Aula Magna dell'Università

Venerdì 4 aprile nell’Aula Magna dell’Università degli Studi Messina, a partire dalle 9.15, nell’anno della ricorrenza del 70° anniversario della Conferenza di Messina, si terrà la III Edizione Nazionale dell’incontro del “Forum permanente del Med e Mar Neo per il futuro dei giovani”.

L’interesse geopolitico nell’area euro-mediterranea e l’era della globalizzazione delle relazioni, dell’economia e delle tecnologie digitali costituiscono – all’interno della comunità Lions/Leo – interesse e luogo di dibattito per incoraggiare e stimolare la circolarità della cultura e del dialogo.

La realizzazione della rete Leo/Lion del “Mar Med e Mar Nero per il Futuro dei Giovani”, progettata alla fine del 2019 dai soci del Lions Club Nola “Ottaviano Augusto”, è stata presentata per la prima volta con successo al Congresso Distrettuale di Melfi del 15 febbraio 2020, con la partecipazione dei Club di Teano e di Crotone “Hera Lacinia”. In seguito, la proposta è andata arricchendosi sempre più di un interesse geopolitico nell’area euro-mediterranea, con la condivisione e l’adesione di 45 Clubs Leo/Lions del Multidistretto 108 Italy, della Fondazione Lion del Distretto 108 Ib2 e del Distretto Leo 108YAb.

L’istituzione del Forum Permanente ha inteso favorire la partecipazione al progetto con contributi culturali e scientifici esterni al mondo lionistico, come: Università pubbliche e private, Enti locali, Associazioni Onlus, Enti di Ricerca e Fondazioni, Associazioni professionali e Imprenditoriali. Lo Scopo dei Lions Club promotori è: rendere innovativo e attivo il “noi serviamo” nell’era della globalizzazione delle relazioni, dell’economia e delle tecnologie digitali. L’area di riferimento del progetto di rete Leo/Lions attraversa, attualmente, una crisi identitaria ed è circondata da conflitti in corso lungo la riva Sud/Est. Pertanto, c’è l’esigenza di aprire all’interno della comunità Leo/Lions Clubs dei 19 paesi che circondano il Med e Mar Nero la “Questione mediterranea”, fornendo, a tal proposito, un luogo di dibattito (virtuale) per discussioni aperte su temi geopolitici di interesse universale”, al fine di incoraggiare e stimolare la partecipazione per promuovere la circolarità della Cultura e del Dialogo tra i Giovani delle Tre Rive, al momento sospesi, quale volano di Pace e di Speranza. Lo spazio del dibattito è l’“Agorà mediterranea” (Agomed).