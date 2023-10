Unime Games. Il dipartimento di Patologia umana vince la seconda edizione - Tempostretto

Una conferma dopo la vittoria della prima edizione, secondo Scienze Chimiche e terzo Giurisprudenza. Al Mift il premio speciale "Sport e Inclusione"

MESSINA – Si è conclusa la II edizione degli UniMeGames, competizione sportiva interdipartimentale che ha visto gli studenti dei 12 Dipartimenti dell’Ateneo sfidarsi nelle discipline di basket, calcio, pallavolo, tennis doppio misto, nuoto e una gara podistica a staffetta il cui percorso è stato delineato all’interno della Cittadella.

Dopo tre giorni intensi, all’insegna del sano agonismo e del fair play, il Dipartimento che si è aggiudicato il gradino più alto del podio è stato quello di Patologia Umana dell’Adulto e dell’Età evolutiva “Gaetano Barresi” che ha, dunque, bissato il successo dello scorso anno. Al secondo posto si è piazzato il Dipartimento di Scienze chimiche, biologiche, farmaceutiche e ambientali seguito da quello di Giurisprudenza.

Gli Unime Games 2023

La manifestazione, organizzata dall’Ateneo peloritano in collaborazione con l’Incubatore di Idee “Crescendo”, aveva preso il via con una sfilata in stile olimpico delle compagini dipartimentali che hanno sventolato le bandiere anche durante la cerimonia di chiusura presso l’anfiteatro della Cittadella sportiva, alla presenza del Prorettore ai Servizi agli studenti, prof.ssa Roberta Salomone, della Coordinatrice dei referenti dipartimentali per gli UniMeGames, prof.ssa Graziella Scandurra, del Delegato ai Servizi disabilità e DSA, prof.ssa Fiammetta Conforto, del Presidente del Club Panathlon, avv. Nino La Rosa, di numerosi docenti e autorità. L’evento è stato seguito e raccontato dai ragazzi di “UniversoMe”, testata multiforme gestita dagli studenti dell’Università di Messina.

Tra una staffetta e una partita non sono mancate le occasioni di sensibilizzazione su temi di enorme rilevanza e attualità quali, ad esempio, la disabilità, l’inclusione sociale e l’internazionalizzazione, grazie anche alla nutrita presenza di studenti stranieri che hanno partecipato ai giochi sia in qualità di atleti che di tifosi. Ampio spazio è stato dedicato, in particolare, al progetto “Try this ability” mediante il quale i Dipartimenti si sono cimentati in alcune discipline paralimpiche come il Calcio balilla paralimpico, con una rappresentanza di giocatori professionisti della Mediterranea Eventi presso la zona antistante alla palestra polivalente, il Sitting volley ed il basket in carrozzina, con la collaborazione del Comitato Italiano Paralimpico.