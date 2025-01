UniMe, giornata in ricordo di Eugenio Guglielmino

Al dipartimento di Ingegneria, in ricordo del professore, venerdì 30 gennaio l'iniziativa universitaria a Messina

MESSINA – Giovedì 30 gennaio, a partire dalle ore 10, presso l’Aula Magna del dipartimento di Ingegneria, si terrà una giornata in ricordo del professore Eugenio Guglielmino (nella foto), scomparso improvvisamente nel gennaio 2024. “All’evento prenderanno parte le istituzioni cui il professore era particolarmente legato e con le quali condivideva le sue innumerevoli attività: la ricerca, i progetti didattico-sportivi, le iniziative in favore dei più deboli e la promozione dei valori dello sport”, si legge in una nota di UniMe, Università di Messina.

Sono previsti, tra gli altri, gli interventi della rettrice, Giovanna Spatari, e del direttore del dipartimento di Ingegneria, Ernesto Cascone.

