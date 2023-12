UniMe. "Il conflitto": convegno dottorale al Dicam. Come partecipare - Tempostretto

L’appuntamento è il 7 e l’8 maggio. Aperta la call per i contributi fino al 23 dicembre

Il Dottorato in Scienze umanistiche dell’Università degli Studi di Messina organizza il suo primo convegno dottorale. Il 7 e l’8 maggio 2024, dottorandi e dottori di ricerca (che abbiano conseguito il titolo da non più di 3 anni) sono invitati presso il Dipartimento di Civiltà antiche e moderne per discutere insieme il tema de “Il conflitto”, secondo “prospettive storico-antropologiche, filosofico-sociali, filologico-letterarie e archeologiche”.

L’iniziativa nasce da un ciclo di lezioni svolte dal Dottorato, conclusosi con la volontà dei dottorandi di poter approfondire gli spunti ricevuti, confrontandosi con colleghi di altri dipartimenti e di altri settori disciplinari e affrontando la tematica attraverso punti di vista e competenze differenti.

La call per i contributi è, quindi, aperta fino al 23 dicembre 2023. Per partecipare basterà inviare un abstract in lingua italiana o inglese di massimo 100 parole e una breve presentazione di massimo 50 parole.

Gli abstract saranno sottoposti al comitato scientifico e l’esito della valutazione sarà reso noto entro il 31 gennaio 2024.

I contributi presentati – dalla durata di 15 minuti – potranno essere successivamente elaborati per la pubblicazione su “Peloro. Rivista del dottorato di ricerca in Scienze umanistiche dell’Università degli Studi di Messina”.

Per qualsiasi comunicazione o richiesta di informazioni scrivere all’indirizzo phdconferencescienzeumanistiche@unime.it.

E per approfondire link.