UniMe, il professore Porto direttore del Dipartimento Cospecs - Tempostretto

MESSINA – Il professore Carmelo Maria Porto è stato eletto direttore del Dipartimento di Scienze cognitive, psicologiche, pedagogiche e degli Studi culturali per il completamento del triennio 2021/2024. Ordinario di Geografia economica e politica presso il Dipartimento Cospecs dell’Università di Messina, Porto insegna anche Pianificazione e organizzazione dei territori turistici e Geografia economica e della globalizzazione (sede di Noto). Precedentemente è stato ricercatore e associato di Geografia economico-politica nel quinquennio 2014-2019. Invece, dal 2009 al 2014, ha ricoperto il ruolo di ricercatore confermato presso il Dipartimento di Scienze politiche, della Comunicazione e delle Relazioni internazionali all’Università di Macerata, dove ha insegnato Geografia politica ed economica e Geopolitica. È stato Coordinatore dei Corsi di Laurea Magistrale Interclasse in Turismo e Spettacolo LM49/LM65 e Triennale in Scienze del Turismo, della Cultura e dell’Impresa L15. La formazione post-lauream annovera un dottorato di ricerca in Organizzazione del territorio e Sviluppo sostenibile in Europa (XVI Ciclo), presso l’ateneo di Catania.

LA PRODUZIONE SCIENTIFICA

La produzione scientifica del professore Porto è documentata da numerose pubblicazioni. Nel contesto macroregionale ha affrontato studi di geo-economia e geopolitica nella regione del bacino del Mediterraneo con riflessioni su vari temi come gli squilibri economici e territoriali, i conflitti regionali e il problema dell’instabilità geopolitica, il fallimento dell’Ue nell’azione politica euro mediterranea e il ruolo della “sicurezza” nel posizionamento turistico dei territori. Le sue ricerche hanno restituito tre monografie, svariate curatele, numerosi articoli, contributi e interventi in congressi nazionali ed internazionali, oltre a diversi capitoli di libro.