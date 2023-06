Unime in grande spolvero a Cosenza, medaglie anche per la Power Team Messina - Tempostretto

Al Meeting Città di Cosenza Giorgia Iaria ottiene il pass nazionale per i 100 farfalla. Akhmetov, Iannello e Grifò oro per la Power Team Messina

COSENZA – Il XX Meeting Città di Cosenza ha visto la partecipazione della Power Team Messina, sia con gli Esordienti che gli Assoluti, e l’UniMe solo con gli atleti Categorie. A vincere la manifestazione l’Arvalia Nuoto Lamezia con 519 punti, segue l’Icos Sporting Club con 446,5 e al terzo posto tra le società l’Unime con 439 punti. La Power Team Messina ha chiuso al 16° posto con 120 punti.

Al di là delle medaglie per l’UniMe spiccano le prestazioni di Sabrina Maria Ferrara, ancora sotto i tempi limite per gli italiani, ma soprattutto quelle di Giorgia Iaria che si migliora nei 50 farfalla (aveva già staccato il pass) ma si migliora anche nei 100 farfalla e ottiene la qualificazione ai campionati italiani.

“Continuiamo ad essere molto soddisfatti del lavoro che stiamo facendo – così Diego Santoro direttore tecnico del settore natatorio della Ssd UniMe – i ragazzi si allenano con dedizione e costanza, cosi come lo staff dà quotidianamente il 100% a bordo vasca. Ed i progressi sono evidenti. Portiamo a casa un weekend ricco di belle soddisfazioni che, in vista della fase calda della stagione estiva, ci danno buonissime sensazioni e ci fanno sperare in risultati importanti, sia sul fronte regionale che su quello nazionale”.

Le medaglie della Power Team Messina

L’esordiente B Ilias Akhmetov ottiene l’oro nei 50 rana e il bronzo nei 100 stile libero. L’esordiente A Lorenzo Agostino Iannello oro nei 50 farfalla e argento nei 50 rana.

Nella categoria Assoluti Gianmarco Grifò oro nei 50 farfalla e nei 50 stile libero, argento nei 100 farfalla e bronzo nei 200 farfalla; Riccardo Sidoti argento nei 50 farfalla e 50 dorso Juniores. Angelo Bellantoni, se si considerano solo i Cadetti (nati nel 2006 e 2005) risulta terzo nei 200 rana.

Il gruppo UniMe

Per il settore femminile: Arbitrio Anna, Arcudi Emma (oro 100 sl, argento 50 fa e 100 fa), Assumma Giulia, Barbaro Rebecca, Bonina Chiara, Calamoneri Viola, Capurro Carlotta, Coltraro Aurora, Costarella Carola, Cozzucoli Marisol, Cucinotta Sonia (bronzo 50 e 100 fa), Ferrara Sabrina (oro 50 e 100 fa), Iaria Giorgia (oro 50 e 100 fa, oro 100 sl, argento 200 fa), Irrera Angelica, Leone Lucrezia, Monteleone Maddalena, Pansera Domenica (oro 50 ra, argento 50 sl, bronzo 100 ra), Ribecco Rebecca, Stracuzzi Teresa.

Per il settore maschile: Albano Domenico, Aliano Graziano, Andreacchio Domenico (oro 100 do, bronzo 50 do), Arena Mattia (oro 50 do, argento 100 do), Barbaro Alessandro, Bavastrelli Antonio, Bolignano Matteo (argento 100 ra, bronzo 50 ra), Ceci Marco (argento 100 fa, bronzo 50 fa), Consolo Davide, Costarella Domenico (oro 50 sl, argento 200 sl), Cozzucoli Christian, Cucinotta Alessio, De Benedetto Bruno e Paolo, Galletta Alessandro, Ganino Danilo e Mattia, Granata Davide, Irrera Alessandro, Molonia Cristian e Gabriele, Monopoli Giovanni, Ripepi Dario (oro 50 sl, bronzo 50 fa), Romeno Andrea e Simone, Sergi Francesco (bronzo 50 do), Vinci Fabrizio.

Articoli correlati