UniMe ricorda Angela Bottari, giornata di studi su diritti e libertà

Alla presenza dell'ex ministra Livia Turco, tra gli altri, si racconterà il suo impegno politico: "deputata ma non solo"

MESSINA – L’Aula Magna del Rettorato, venerdì 15 novembre a partire dalle ore 9, ospiterà la Giornata di Studi per Angela Bottari intitolata “Diritti, Libertà, Tutele, Impegno politico e Sociale”.

La sessione mattutina, sul tema “L’impegno in politica: deputata, ma non solo” sarà presieduta dalla rettrice Giovanna Spatari e vedrà gli interventi di alcuni docenti UniMe (Antonio Baglio, Daniela Novarese, Luigi Chiara, Enza Pelleriti), di Romana Bianchi (già deputata per quattro legislature consecutive sino al 1992) e di Livia Turco (già deputata e ministra della Repubblica, presidente della Fondazione Nilde Iotti).

La stessa ex deputata piemontese presiederà le attività pomeridiane, a partire dalle ore 15.30, che verteranno su “Tutele, Libertà, Diritti per tutti e tutte” con la partecipazione di un vasto parterre composto da docenti, politici, giornalisti e scrittori. Tra loro Mario Bolognari, Vittoria Calabrò, Martina Castigliani, Francesco Lepore, Laura Giuffrida, Viola Ardone e Gaetano Silvestri, presidente emerito della Corte Costituzionale, il cui intervento concluderà i lavori.

In questo periodo è stato pure pubblicato il libro “Angela Bottari. Storia di una donna libera”, a cura di Pietro Folena e Francesco Lepore, Castelvecchi editore.

