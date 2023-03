Unime terza in Sicilia nella categoria Ragazzi: "Il progetto continua a crescere" - Tempostretto

I nuotatori messinesi portano a casa 4 ori, 3 argenti e altrettanti bronzi. Nella manifestazione di Catania presenti anche Swimblu e Power Team

CATANIA – La classifica di società recita primi i padroni di casa della Poseidon, al secondo posto i palermitani della Mimmo Ferrito (vincitori nelle due edizioni precedenti) e al terzo posto l’UniMe. Il campionato regionale di nuoto, relativo alla categoria Ragazzi, è l’ennesima prova del buon lavoro svolto dai tecnici “universitari” in questa stagione. Dopo infatti il terzo posto nel campionato regionale Assoluto e il terzo posto nel campionato regionale di Fondo per la formazione dell’UniMe arriva un altro importante riconoscimento.

I campionati Regionali di categoria Ragazzi, che vedevano impegnati i nuotatori nati dal 2007 al 2009 e le nuotatrici nate nel 2009 e 2010, si sono svolti nello scorso fine settimana alla piscina Nesima di Catania. La formazione messinese ha conquistato 4 ori, 3 argenti e 3 bronzi sia in gare individuali che in staffette. Proprio da una gara di squadra arriva un grande rammarico con la 4×100 stile libero femminile che aveva ottenuto l’oro, e un nuovo record regionale, ma è stata squalificata per un cambio irregolare.

“Sono stati tre giorni di gare importantissimi, che confermano la crescita dei nostri giovani atleti. Il progetto – dichiara il tecnico dell’Unime Diego Santoro – continua in pochissimo tempo a regalare grandi soddisfazioni, frutto del duro lavoro giornaliero e dell’importantissimo impegno e serietà dei nostri ragazzi. Senza dimenticare la struttura, la Cittadella Sportiva Universitaria, che ci mette nelle condizioni di svolgere attività di alto livello al meglio e crescere quasi come degli atleti professionisti e anche l’importante sinergia con la piscina Pianeta Sport di Reggio Calabria, un direttore sportivo, Sergio Naccari, ed un presidente, Silvia Bosurgi, sempre presenti a sostenere questo importante progetto. Senza dimenticare tutti i membri dello staff che operano tra Messina e Reggio Calabria: Mattia Faliero, Daniele Marino, Nunzio Gullì, Francesco Pirrello, Federico Di Pietro, Lea Foti”.

Le medaglie e i piazzamenti dell’UniMe

Emma Arcudi si prende il titolo regionale nei 50, 100 e 200 stile libero, più l’argento nei 200 misti e il bronzo nei 100 farfalla. La compagna Sabrina Maria Ferrara è prima nei 100 farfalla e seconda sui 200 metri della stessa disciplina. Marco Ceci, tra i Ragazzi primo anno (R14), termina secondo nei 200 farfalla. La staffetta 4×200 stile libero femminile, composta da Arcudi, Cucinotta, Costarella e Ferrara, è seconda, mentre la 4×100 mista femminile termina terza con Arcudi che nuota la frazoine a dorso, Cozzucoli a rana, Ferrara a farfalla e Costarella a stile libero.

Quasi sul podio, al quarto posto, la 4×100 stile libero maschile (Truglio, Granata, Barbaro, Romeo) e la 4×200 stile libero maschile (Truglio, Irrera, Barbaro, Romeo). Sabrina Ferrara che sfiora il bronzo nei 50, 100 e 200 stile libero terminando in tutte e tre le gare a pochi centesimi di secondo dal bronzo. Marco Ceci è quarto nei 100 farfalla Ragazzi primo anno (R14). Alessandro Galletta (R14) quarta piazza nei 400 misti, così come Davide Granata nei 200 farfalla.

Quinti posti per Andrea Romeo (100 dorso), Alessandro Galletta (200 farfalla e 800 stile libero), Davide Granata (100 farfalla), Carola Costarella (50 stile libero), Alessandro Barbaro (1500 stile libero).

Presenti anche Swimblu e Power Team

Impegnati anche atleti della Swimblu, che chiude nona in classifica generale, e la Power Team che invece termina 16ª su venti squadre che hanno preso parte alla manifestazione.

Per la Swimblu Diego Zanfardino (R14) quarto nei 50 stile libero e quinto nei 100 e 200 rana e nei 100 stile libero, Edoardo De Gaetano è sesto nei 100 rana, Alessandro Blanca (R14) nono nei 100 dorso, Davide De Gaetano quinto nei 400 misti, sesto 200 farfalla, settimo 400 stile libero e nono 200 misti; Aurelio Pandolfo quarto 400 misti, e settimo 200 farfalla.

Per la Power Team Messina individualmente a punti solo Arturo Merlino, settimo nei 200 rana e dodicesimo nei 100 metri. Il resto dei punti arrivano dalle staffette 4×100 stile libero maschile (Ammendolia, Bonasera, Gugliotta, Merlino) e femminile (Merlino, Cundari, Bellantoni, Parlavecchio), 4×200 stile libero maschile (Merlino, Trimarchi, Bonasera, Ammendolia) e femminile (Merlino, Cundari, Bellantoni, Parlavecchio) e la 4×100 mista maschile (Marcimino, Merlino, Bonasera, Ammendolia) e femminile (Bellantoni, Parlavecchio, Merlino, Cundari).

Articoli correlati