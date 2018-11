Due messinesi tra gli scienziati di tutto il mondo nella “Top 40 under 40”

I professori Francesco Cacciola e Danilo Sciarrone, professori associati di Chimica degli Alimenti e di Chimica Analitica, sono stati inclusi nella lista dei “Top 40 under 40” della rivista internazionale “The Analytical Scientist”. Tale riconoscimento annovera i 40 nominativi più influenti, a livello mondiale, di scienziati con età inferiore ai 40 anni, nel campo delle Scienze Analitiche.

I nomi dei due docenti messinesi figurano tra i sette italiani, insieme ad altri 12 europei, 18 americani e 3 asiatici. La prestigiosa rivista scientifica indipendente, ha riunito per la seconda volta (prima edizione nel 2014) una giuria di esperti altamente qualificati, per selezionare gli scienziati “under 40” che con le loro ricerche in diversi settori scientifici hanno sostanzialmente contribuito al benessere dell’umanità. La Commissione ha riconosciuto agli studiosi messinesi il loro contributo pioneristicoallo sviluppo di tecniche multidimensionali per l’identificazione di molecole incognite, specialmente in alimenti e prodotti naturali. La quasi totalità delle ricerche sono state effettuate presso il settore Analitico-Alimentare del Dipartimento di Scienze Chimiche, Biologiche, Farmaceutiche ed Ambientali dell’Università degli Studi di Messina, coordinato dai professori Luigi Mondello e Paola Dugo. Nella lista appare, anche il nome del dott. Flavio Antonio Franchina, già studente del Corso di Dottorato in Chimica e Sicurezza degli Alimenti (coordinato sempre dal prof. Mondello).

Il Prof Francesco Cacciola afferisce presso la sezione SASTAS del Dipartimento di Scienze biomediche, Odontoiatriche e delle Immagini Morfologiche e Funzionali, mentre il Prof. Danilo Sciarrone e del Dipartimento di Scienze Chimiche, Biologiche, Farmaceutiche ed Ambientali dell’Università degli Studi di Messina. Il Rettore Salvatore Cuzzocrea ha espresso grande soddisfazione per l’importante risultato raggiunto dai due docenti dell’Ateneo, che contribuisce a dare ulteriore prestigio internazionale all’Università di Messina.